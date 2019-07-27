Çocuğu için başladı fabrika kurdu

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Antalya'da'çocuğuma daha sağlıklı ne yedirebilirim' fikrinden yola çıkan girişimci Serhat Öztürk, devletten aldığı destekle glütensiz ve vegan ürünler üreten fabrika kurdu. Çölyak hastalarının glütensiz gıdalara ulaşımının zor ve fiyatlarının yüksek olduğunu anlatan Öztürk, Türkiye'de üretilmeyen glütensiz makarna, un, çorbalık karışımlar ve kahvaltılık gevrekler ürettiklerini söyledi. Şirket şimdi de ihracat yapmaya hazırlanıyor. Öztürk, Türkiye'de yaklaşık 700 bin çölyak hastası olduğunu belirterek, "İlk hedefimiz Türkiye'de ulaşılabilir fiyatlarla herkese ulaşabilmek" dedi.