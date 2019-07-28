Okul kantincileri kiralardan dertli

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kantinci esnafıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. AESOB'da düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kantinlerden Sorumlu Şube Müdürü Sevim Baysal, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Kemer, Aksu ilçe müdürleri ile AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere ve kantin işletmecileri katıldı.

KİRA SORUNU VAR

AESOB Başkanı Dere, kantincilerin kira konuszunda retli olduğunu söyledi. tdere, "5 yıllık kira sözleşmesi biten kantinlerin tekrar ihaleye çıkartılması konusunda uygulamalar olduğunu öğrendik. Konuyu inceledik ve yönetmeliğe aykırı olduğu kanaatine vardık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurduk, çözüm bulunamazsa yönetmelik gereği Bakanlık görüşü istedik " diye konuştu.

KİMSENİN HAKKI YENMESİN

Antala İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da, "Kimse kimsenin rızkını yememeli ve bizleri de öğrencilerimizi de buna alet etmemeliyiz. Bazı problemler yaşanabiliyor bunları da böyle toplantılar sayesinde ve aramızda sağladığımız güçlü iletişim aracılığıyla birebir görüşerek çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.