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Terasta eğlence vakti

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Terasta eğlence vakti
GAO Club Hilton, düzenlenen törenle Antalya'da hizmete girdi. DoubleTree by Hilton Hotel'in teras katında hizmet vermeye başlayan gece kulübünün açılışına ilgi yoğun oldu. Dj performansı ile başlayıp canlı müzik ile devam eden açılış programına katılan davetliler doyasıya eğlendi. DoubleTree by Hilton Genel Müdürü Bülent Şenyurt, "Antalya'nın Hilton'a, Hilton'un da Antalya'ya ihtiyacı var. Orjinal kulüp ve restoranlarımızla şehre yepyeni bir yeme içme kültürü kazandıracağız" dedi. Gao Club açılışına katılan davetliler ise Antalya şehir manzarası eşliğinde akşamın ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
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Terasta eğlence vakti
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