Sahnenin ‘Paşa’sı bu kez de EXPO’da

BUGÜN NELER OLDU

PergeAntik Kenti'nde 1800 yıl sonra ilk kez sahnelenen olma özelliği taşıyan Pasha Dance Theater, 3 Ağustos'ta EXPO Performans Merkezi'nde yeniden Antalyalılarla buluşacak.Osmanlı-Türk kültür mirasını geniş kitlelere tanıtmak için yoğun bir emekle hayata geçirilen Pasha Dance Theater, genç bir paşanın aşkı uğruna Anadolu'yu kültür ve tarih mozaiği eşliğinde gezmesini anlatıyor.Sanat yönetmenliğini Serpil Sunay'ın yaptığı Pasha Dance Theater'ın müziklerinde ise besteci Yücel Arzen'in imzası var. Kostümleri ve danslarıyla büyük ilgi çeken Pasha Dance Theater 31 Ağustos ve 1 Eylül'de Kapadokya'da Türkiye sezon finalini yaparak, Ekim ayında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerini kapsayan Benelüx ve Çin turnesine çıkıyor.