Bayramda oteller yüzde 100 dolu

TOPLAM 400-500 bin kişinin tatilini turistik tesislerde geçirmesi beklenen kurban bayramında oteller yüzde 100 doluluğa ulaşacak. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilinin sahil kentlerinde mutlaka yoğun geçeceğini belirterek, "Antalya ve kıyı bölgelerinin çoğunda zaten tesisler büyük oranda dolu. Buna iç pazarın da katkısıyla muhtemelen her bölge ve tesiste ciddi doluluklar yaşanacak" dedi.

84 MİLYON GECELEME YAPILDI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayramda dolulukların yüzde 95- 100'e ulaşacağını kaydetti. 6 aylık geceleme rakamlarını da paylaşan Yağcı, Antalya'ya gelen yabancı turistlerin 70.2 milyon, yerli turistin de 13.8 milyon geceleme yaptığını, İstanbul'da bunun 20.1 milyonda kaldığını açıkladı.