Saklı hazine sergide

Muğla'nın Fethiye ilçesi'nde 60 yaşındaki Fethiye Belediyesi Temizlik görevlisi Süleyman Saraçoğlu, 14-15 yaşındayken sinema salonlarını ücretsiz temizleyip karşılığında verilen Yeşilçam'ın unutulmaz film afişlerini toplayıp, tam 46 yıldır sakladı. Saraçoğlu, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin yer aldığı afişleri Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi sergi salonunda beğeniye sundu.

GÖZÜ GİBİ SAKLADI

Saraçoğlu, çocukluğunda Fethiye'de yer alan 2 sinemaya gidip izledikten sonra gece de salon temizliğini yaptı. Karşılığında sinemacılar, onun çocukluk tutkusu olan film afişlerinden birer tane verdi. Saraçoğlu, bu film afişlerini askere gidinceye kadar topladı. Yeşilçam'ın 370 film afişini gözü gibi saklayan 60 yaşındaki Saraçoğlu'nun sergisini Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok açtı.



ESKİYE YOLCULUK

"BU afişler beni 15 yaşıma, çocukluğuma götürdü" diyen temizlik işçisi Süleyman Saraçoğlu'nun duyarlılığı takdirle karşılandı. Saraçoğlu, "Sinema her zaman var ama 'Yeşilçam' yok! O yıllarda Fethiye'de 2 tane sinema vardı. Filmler bu sinemalarda oynuyordu. 1982'den sonra sinemalar kapandı. 90'lı yıllardan sonra 'Yeşilçam' diye bir şey kalmadı. Afişlerin kıymetini bilecek birine film afişlerini miras bırakmak istediğini dile getiren Süleyman Saraçoğlu, "Maalesef bu afişleri bırakabileceğim bir torunum yok" dedi.