Alanya’nın sınav günü

Süper Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun başlamasına az bir süre kala, Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını sürdürüyor. Transferi büyük ölçüde tamamlayan ve mevcut kadroya 8 yeni isim ilave eden turuncu- yeşilliler, 3'üncü etap hazırlık kampı için gittiği Avusturya'da hırs küpü gibi olmuş gibi çalışıyor.

ÇİFT İDMAN YAPTILAR

Çalışmalarını Leipzig şehrindeki kamp merkezinde sürdüren Alanyasporlu futbolcular, teknik direktör Erol Bulut ve yardımcıları gözetiminde günde çift antrenman yapıyor. Sabah dayanıklılık ve kuvvet antrenmanı gekçeklaştiren futbolcular, akşam yapılan antrenmanda ise çift kale taktik maçı yaptı. Erol Bulut'un gözüne girebilmek için kıyasıya bir mücadele veren oyuncuların kamptaki ilk ciddi sınavını bugün Bundesliga ekibi Shalke 04 karşısında verecek.

BARIŞ'A TALİP VAR

Geçen sezonun ikinci yarısını Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçiren Alanyasporlu futbolcu Barış Başdaş'ın, Süper Lig'e bu sezon yükselen Gazişehir Gaziantepspor ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Turuncuyeşilli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncuya, eski takımı Kasımpaşa ve ligin bir başka yeni takımı Denizlispor'un da talip olduğu iddia edildi.