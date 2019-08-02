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Şampiyonlar satışa çıkarıldı

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Şampiyonlar satışa çıkarıldı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir besihanede yetiştirilen ağırlıkları 1 tonu geçen 2 boğa, kurban bayramı öncesi satışa çıkarıldı. Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisinde Halil Şekerlisoy'a ait besihanede yetiştirilen boğalar görenleri şaşırttı. Simental cinsi 1.3 tonluk 'Paşa' isimli boğa ile 1 ton ağırlığında ki kardeşi 'Boncuk' isimli boğa güçlükle zapt edildi. Paşa'nın 25 bin liradan, Boncuk'un ise 20 bin liradan satışa çıkartıldığı açıklandı. Paşa ve Boncuk'un besihanelerinde doğup büyüdüğünü belirten Bayram Gazi, "Boğalarımız 3 yaşında ve doğal ürünlerle beslendi" dedi
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Şampiyonlar satışa çıkarıldı
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