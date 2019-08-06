Şimşek iyi yolda

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kamptaki ikinci hazırlık maçını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcisi Al Wasl ile yaptı. Mücadeleye Haydar, Kaan, Tzavellas, Barış, Baiano, Sackey, Ceyhun, Fernandes, Hasan, Onur ve Bammou
ilk 11'i ile çıkan turuncu-yeşilliler, maçın ilk yarısında skor üretmekte zorlandı ve soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.
BULUT, MUSA'YI SAHAYA SÜRDÜ
İkinci yarıya Baiano-Juanfran, Sackey-Musa Çağıran ve Hasan-Efecan değişiklikleri
ile başlayan
Alanyaspor Teknik Direktörü
Erol Bulut, oyuncularını
daha iyi görebilmek
için fırsat yakaladı. Aranan
gol ise 59. dakikada
Junior Fernandes ile geldi.
Bu dakikada gelişen kontratakta
soldan Onur Bulut
topla hareketlendi ve Fernandes'i
gördü. Bu oyuncu,
kalecinin sağından topu filelerle
buluşturunca skor 1-0 oldu.
CİSSE VARSA SORUN YOK
Bulut, 62. dakikada 6 değişiklik birden yaptı.
Fernandes,
Onur, Ceyhun, Tzavellas, Kaan ve
Bammou, yerlerini Veysel, Tayfur, Salih,
Caulker, Nsakala ve Cisse'ye bıraktı. 67.
dakikada rakip Al Wasl gol bularak 1-1'lik
eşitliği yakaladı, 77'de de 2. golü bularak
öne geçti. Maçta son sözü ise Alanyaspor'un golcü yıldızı Cisse söyledi.
86. dakikada Tayfur Bingöl'ün ortasında
Cisse topu havada kontrol ederek yüzünü
kaleye döndü ve düzgün bir vuruşla
kalecinin sağından topu ağlara gönderdi
ve 2-2'lik eşitliği sağladı. Aytemiz Alanyaspor,
Avusturya kampındaki ikinci hazırlık
maçında da galibiyetle tanışamadı.
ÇAVUŞOĞLU DA MAÇTAYDI
Aytemiz Alanyaspor'un Avusturya kampında imza attırdığı Musa Çağıran'da maçta oynadı ve takımda yeni olmasına rağmen sırıtmadı.
Karşılaşmayı,
kampta bulunan kulüp başkanı
Hasan Çavuşoğlu ve bazı yöneticilerde
izleme fırsatı buldu.
SIRADAKİ RAKİP BRESCİA
Alanyaspor'dan gollerini Fernandes ve Papiss Cisse kaydetti. Alanyaspor, Avusturya'daki üçüncü ve son hazırlık maçında yarın İtalya'nın Brescia takımıyla karşılaşacak.