Şimşek iyi yolda

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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kamptaki ikinci hazırlık maçını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcisi Al Wasl ile yaptı. Mücadeleyeilk 11'i ile çıkan turuncu-yeşilliler, maçın ilk yarısında skor üretmekte zorlandı ve soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.İkinci yarıyaile başlayanAlanyaspor Teknik DirektörüErol Bulut, oyuncularınıdaha iyi görebilmekiçin fırsat yakaladı. Aranangol ise 59. dakikadaJunior Fernandes ile geldi.Bu dakikada gelişen kontrataktasoldan Onur Buluttopla hareketlendi ve Fernandes'igördü. Bu oyuncu,kalecinin sağından topu filelerlebuluşturunca skor 1-0 oldu.Fernandes,Onur, Ceyhun, Tzavellas, Kaan veBammou, yerlerini Veysel, Tayfur, Salih,Caulker, Nsakala ve Cisse'ye bıraktı. 67.dakikada rakip Al Wasl gol bularak 1-1'likeşitliği yakaladı, 77'de de 2. golü bularaköne geçti.86. dakikada Tayfur Bingöl'ün ortasındaCisse topu havada kontrol ederek yüzünükaleye döndü ve düzgün bir vuruşlakalecinin sağından topu ağlara gönderdive 2-2'lik eşitliği sağladı. Aytemiz Alanyaspor,Avusturya kampındaki ikinci hazırlıkmaçında da galibiyetle tanışamadı.ÇAVUŞOĞLU DA MAÇTAYDIKarşılaşmayı,kampta bulunan kulüp başkanıHasan Çavuşoğlu ve bazı yöneticilerdeizleme fırsatı buldu.Alanyaspor'dan gollerini Fernandes ve Papiss Cisse kaydetti. Alanyaspor, Avusturya'daki üçüncü ve son hazırlık maçında yarın İtalya'nın Brescia takımıyla karşılaşacak.