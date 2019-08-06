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Şimşek iyi yolda

, ’nden ile 2-2 berabere kalarak ikinci hazırlık maçında da galip gelemedi. takımın genel oyununu beğendi

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Şimşek iyi yolda
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kamptaki ikinci hazırlık maçını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcisi Al Wasl ile yaptı. Mücadeleye Haydar, Kaan, Tzavellas, Barış, Baiano, Sackey, Ceyhun, Fernandes, Hasan, Onur ve Bammou ilk 11'i ile çıkan turuncu-yeşilliler, maçın ilk yarısında skor üretmekte zorlandı ve soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.

BULUT, MUSA'YI SAHAYA SÜRDÜ
İkinci yarıya Baiano-Juanfran, Sackey-Musa Çağıran ve Hasan-Efecan değişiklikleri ile başlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncularını daha iyi görebilmek için fırsat yakaladı. Aranan gol ise 59. dakikada Junior Fernandes ile geldi. Bu dakikada gelişen kontratakta soldan Onur Bulut topla hareketlendi ve Fernandes'i gördü. Bu oyuncu, kalecinin sağından topu filelerle buluşturunca skor 1-0 oldu.

CİSSE VARSA SORUN YOK
Bulut, 62. dakikada 6 değişiklik birden yaptı. Fernandes, Onur, Ceyhun, Tzavellas, Kaan ve Bammou, yerlerini Veysel, Tayfur, Salih, Caulker, Nsakala ve Cisse'ye bıraktı. 67. dakikada rakip Al Wasl gol bularak 1-1'lik eşitliği yakaladı, 77'de de 2. golü bularak öne geçti. Maçta son sözü ise Alanyaspor'un golcü yıldızı Cisse söyledi. 86. dakikada Tayfur Bingöl'ün ortasında Cisse topu havada kontrol ederek yüzünü kaleye döndü ve düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi ve 2-2'lik eşitliği sağladı. Aytemiz Alanyaspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında da galibiyetle tanışamadı.

ÇAVUŞOĞLU DA MAÇTAYDI
Aytemiz Alanyaspor'un Avusturya kampında imza attırdığı Musa Çağıran'da maçta oynadı ve takımda yeni olmasına rağmen sırıtmadı. Karşılaşmayı, kampta bulunan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve bazı yöneticilerde izleme fırsatı buldu.

SIRADAKİ RAKİP BRESCİA
Alanyaspor'dan gollerini Fernandes ve Papiss Cisse kaydetti. Alanyaspor, Avusturya'daki üçüncü ve son hazırlık maçında yarın İtalya'nın Brescia takımıyla karşılaşacak.

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Şimşek iyi yolda
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