2 ailenin evlat acısı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Elçin Özyurt ile kazada hayatını kaybeden Ahmet Turan Çelik ve Muhammet Açıkgöz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

KASTEN ÇARPMADIM

Sanık Elçin Özyurt, kazanın bir anda meydana geldiğini ve kusurunun bulunmadığını savundu. Sola sinyal verdiğini öne süren Özyurt, "Arabamı çevirdiğimde aynada motosikleti görmemle bana çarpması bir oldu. Ben neden iki insanın canına kıyayım. Benim de evladım var. O kadar hızlı gelen bir motor varken ben ne yapabilirdim" dedi. Ailelere acılarını paylaştığına dair mektup gönderdiğini anlatan Özyurt, "Kimseye zarar vermek istemedim" ifadesini kullandı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

EN AĞIR CEZA VERİLMELİ

Muhammet Açıkgöz'ün babası Nihat Açıkgöz, sürücünün olaydan hemen sonra tutuklanmamasına tepki gösterdi. Sanığın ifadelerinde "Pişman olacağı bir şey yapmadığını" söylediğini anlatan Açıkgöz, "İki kişiyi öldürmüşsün nasıl pişman değilsin? En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Ahmet Turan Çelik'in annesi Döndü Çelik ise evlatlarını kazaya kurban vermenin acısını yaşadıklarını belirterek, sanığa hak ettiği cezanın verileceğine dair adalete güveninin tam olduğunu dile getirdi.



200 AĞAÇ DİKECEGİZ

Duruşma sonrası gençler ölen arkadaşlarının annelerini teselli etti. Mahkeme karar verene kadar duruşmalara gelip kazada ölen arkadaşlarını annelerine destek vereceklerini de belirten gençler, "Orman bölge müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp arkadaşlarımız Ahmet Turan Çelik ve Muhammet Açıkgöz için 100'erden toplam 200 ağaç dikeceğiz. Onların isimlerini böyle yaşatacağız" dile konuştu.



ŞUBAT AYINDA YAŞANMIŞTI

Konyaaltı ilçesinde 17 Şubat'ta 22 yaşındaki Ahmet Turan Çelik'in kullandığı motosiklet ile Elçin Özyurt yönetimindeki araç çarpışmış, ağır yaralanan Çelik ve motosikletin arka koltuğundaki bulunan 17 yaşındaki Muhammet Açıkgöz hayatını kaybetmişti. Sürücü Elçin Özyurt olaydan 41 gün sonra tutuklanmıştı.