Gezi yerine okul yapacak

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Quick Sigorta tarafından Alanya ilçesi Mahmutlar'da yapılacak 16 derslikli ilkokul protokolüne imza attı. Antalya Valiliği'ndeki okul protokol törenine, Vali Münir Karaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ve eşi Mine Erdemoğlu, eşinin anne ve babası Gülseren- Hüseyin Doğan çifti ile holding yöneticileri katıldı.

8 MİLYON TL HARCANACAK

Alanya ilçesi Mahmutlar bölgesinde Alanya Belediyesi'nin tahsis ettiği arazi üzerinde 16 derslikli inşa edilecek olan Mahmut Erdemoğlu'nun kayınpederi ve kaynanası Gülseren- Hüseyin Doğan çiftinin adını taşıyacak ilkokul için hayırseverler ve protokol üyeleri tarafından imzalar atıldı. Okulun yaklaşık 8 milyon TL'ye mal olacağı belirtildi.



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VALI Karaloğlu, Erdemoğlu ailesinin Van depreminden sonra Van'a ilk koşan, orada okul yapan ailelerden birisi olduğunu hatırlatarak Alanya'ya böyle bir eser kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirildi. Karaloğlu, "Erdemoğlu ailesini geçmişten biliyoruz, hayırlı bir damat olarak, kayın validesi ve kayın pederi adına bir ilkokulu milli eğitime bağışlayacak" dedi. Erdemoğlu ise "Genelde sigorta şirketleri acentelerini ağırlamak veya yıllık faaliyetleri yurtiçi veya yurtdışı gezileri yaparlar. Biz o gezileri her acentenin kendi merkezinde yapıp, oradan oluşan kaynakla bir proje yapacağımıza iki proje yapmayı düşündük. Böylece ülkemizin eğitimine katkı sağlamak istedik. Nefesimiz yettiği sürece, maddi gücümüz de olduğu sürece yine ülkemize eserler kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.