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Futsal heyecanı bitti

Korkuteli’nde düzenlenen ‘Yaz Kuran Kursları Futsal Turnuvası’nda şampiyon olurken, ikinci, YKK takımı üçüncü oldu

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Futsal heyecanı bitti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen Yaz Kuran Kursları Futsal Turnuvası sona erdi. Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Yaz Kuran Kursları Futsal Turnuvası'na 19 takım ve 200'e yakın sporcu katıldı. Turnuvada Yazır Merkez Cami şampiyon olurken, Çakıllık Cami ikinci, YKK Fatih Cami takımı üçüncü oldu. Şampiyon olan ve turnuvaya katılan sporculara madalya ve kupalarını Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkan vekili İsmet Senekçi, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç ve AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar verdi.
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Futsal heyecanı bitti
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