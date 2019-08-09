Renkli ‘sünnet’ şöleni

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen geleneksel toplu sünnet etkinliğinde 111 çocuk sünnet ettirildi. Şölen, renkli görüntülere sahne oldu. 7 kişilik ambiyans bando takımı ve maskotların gösterileriyle başlayan sünnet şöleninde, palyaço ve oto robot gösterileri ve 8 adet şişme oyun parkı ile çocuklar gönüllerince eğlendi. Bunların yanı sıra dondurma, popcorn ev pamuk şekeri ikramlarıyla da çocuklar ve aileleri keyifli anlar geçirdi.

GÜN BOYU COŞKU

Şölende sahne gösterileri de büyük ilgi gördü. Balonbaz, minyon, dans ve Afrika Sirk Grubu şovlarıyla izleyenleri büyüledi. Gösterilerin ardından ise 500 balon çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ses sanatçısı Burcu Öztaş coşturdu. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Bu güzel günde küçükler ve büyükler arasında köprü kuruldu" dedi.