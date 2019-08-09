Üniversitede İHA eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) tarafından gerçekleştirilecek 4'üncü dönem, İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotluk eğitimleri başlıyor. AÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde 22-25 Ağustos tarihleri arasında İHA-0 ve İHA-1 kategorisinde olmak üzere iki ana grupta uzman eğitmenler tarafından teorik, pratik ve simülasyona dayalı drone eğitimi verilecek. Katılımcılar İHA-0 Eğitimi için 12 Saat, İHA-1 için ise 36 saat olmak üzere 9 farklı ders alarak SHGM onaylı İHA Pilot Lisansı ve Telsiz ve Haberleşme Yetki Belgesi almaya hak kazanacak. BAZILARINA ZORUNLU EĞİTİM Ticari amaçlı İHA kullanıcılarının tamamının almak zorunda olduğu eğitim ile 25 kiloya kadar ticari amaçlı İHA'lar kullanılabilecek. Kamu kurumlarının da bünyelerindeki, İHA'ları kullanabilmeleri için bu eğitimi almaları gerekiyor.