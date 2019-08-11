Su altının yeni Göbeklitepesi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki tunç çağına ait olduğu belirtilen 3 bin 600 yıllık gemide kazı çalışmalarına başlandı. Kentin batı kıyılarında tespit edilen batıkta, Uluslararası Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Texas A&M Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinden katılan uzmanlar, Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde, Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında kazı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vali Münir Karaloğlu, su altı kazı çalışmasını gerçekleştiren ekibi teknelerinde ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Karaloğlu, batığı 'Su altının Göbeklitepesi' olarak nitelendirdiklerini ifade etti. Bölgede dünyanın bilinen en eski ticari batığı olduğunun ortaya çıktığını anlatan Vali Karaloğlu, "1.5 ton bakır levha olduğunu söylemiştik ama ldığımız haberlere göre bu rakamın kazılarla daha da büyüyeceğini tahmin ediyoruz. İki katına çıkabileceğini hocalarımız söylüyor" diye konuştu.

SUALTI MÜZESİ

Antalya sahillerinde bulunan su altı değerlerinin bir su altı ve arkeoloji müzesinde sergilenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, turizme de katkı sunması için Kemer'de bir su altı arkeoloji müzesi oluşturmak istediklerini bildirdi. Türkiye Otelciler Federasyon Başkanı Osman Ayık ise su altı arkeoloji müzesinin Kemer'de kurulacak olmasının turizm açısından da büyük bir önem taşıdığını kaydetti. Kazı çalışmaları sırasında bir ahtapotun sürekli arkeologların yanında durması renkli görüntüler oluşturdu.