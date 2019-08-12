Yıllar sonra tekrar Avrupa şampiyonu

Türkiye'yi iki kez 1988 Seul ile 1992 Barselona Olimpiyatları'nda temsil ettikten sonra 2008 yılında aktif spora veda eden ve 2018'de yeniden dönen 51 yaşındaki Vedat Erbay,
11 yıl önce kazandığı Avrupa şampiyonluğuna yeniden ulaştı. Sahibi olduğu okçuluk akademisinde birçok sporcu yetiştiren Vedat Erbay, aktif spora geri döndükten sonra, 2018 yılında klasik yay masterlar kategorisinde Salon Okçuluk Dünya Kupası'nda altın,
Dünya Salon Şampiyonası'nda gümüş ve Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya almayı başardı. Erbay, 2008 yılında masterlar klasik yay 35-45 yaş kategorisinde kazandığı Avrupa şampiyonluğunu, 2-4 Ağustos'ta İtalya'nın Torino kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bu kez +50 yaş kategorisinde birinci sırayı elde ederek 11 yıl sonra tekrar elde etti.
450 KIŞIYE EĞİTİM
Milli sporcu Erbay, 2008'de aktif sporculuk hayatını sonlandırdıktan sonra Türkiye ve Irak milli takımlarında antrenör olarak çalıştığını söyledi. Erbay, "Yaklaşık 36 yıldır sporcu ve antrenör olarak okçulukla ilgileniyorum. Gençliğimde milli takımda ülkemi olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıyla temsil ettiğimi düşünüyorum. Aktif spordan ayrıldıktan 10 yıl sonra yeniden atışlara başlayarak, masterlarda yarışmaya başladım. Ülkemi, uluslararası yarışmalarda elimden geldiği kadar başarıyla temsil etmeye devam edeceğim"
ifadelerini kullandı. Erbay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisine ait spor kulübünde 450 sporcuya eğitim vermeye devam ettiğini, tecrübelerini aktarmaktan keyif aldığını kaydetti.