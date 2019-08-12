Yıllar sonra tekrar Avrupa şampiyonu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'yi iki kez 1988 Seul ile 1992 Barselona Olimpiyatları'nda temsil ettikten sonra 2008 yılında aktif spora veda eden ve 2018'de yeniden dönen 51 yaşındaki11 yıl önce kazandığı Avrupa şampiyonluğuna yeniden ulaştı. Sahibi olduğu okçuluk akademisinde birçok sporcu yetiştiren Vedat Erbay, aktif spora geri döndükten sonra,Dünya Salon Şampiyonası'nda gümüş ve Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya almayı başardı. Erbay, 2008 yılında masterlar klasik yay 35-45 yaş kategorisinde kazandığı Avrupa şampiyonluğunu, 2-4 Ağustos'ta İtalya'nınMilli sporcu Erbay, 2008'de aktif sporculuk hayatını sonlandırdıktan sonra Türkiye ve Irak milli takımlarında antrenör olarak çalıştığını söyledi. Erbay,ifadelerini kullandı. Erbay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisine ait spor kulübünde 450 sporcuya eğitim vermeye devam ettiğini, tecrübelerini aktarmaktan keyif aldığını kaydetti.