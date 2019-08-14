Şaka değil gerçek

Antalya'da ancak filmlerde görülebilen ve şaka gibi gelen bir hırsızlık olayı yaşandı. Halk otobüsünün 5 bin lira değerindeki 2 aküsü çalındı. Olay, sefere çıkmaya hazırlanan şoförün marşa basmasıyla ortaya çıktı.

MARŞ BASMADI

Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3028 Sokak üzerinde meydana geldi. Ali Uçar, gece yarısı seferini tamamladıktan sonra 07 MIT 59 plakalı özel halk otobüsünü cadde üzerine park etti. Öğle saatlerinde tekrar sefere çıkmak üzere otobüse gelen Uçar, aracına elektrik gelmeyince yaptığı kontrolde iki büyük akünün çalındığını fark etti. Talihsiz şoför, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ŞOFÖR ŞAKA ZANNETTİ

Olay yerine gelen polis akülerin alındığı bölümde çalışma yaptı. Çalınan iki akünün değerinin 5 bin lira olduğu ve araç sahibi tarafından kısa süre önce alındığı öğrenildi. Polis hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşayan Ali Uçar, "Geldim araç çalışmayınca akülere baktım yoktu. Herhalde arkadaşlar şaka yapıyorlar zannettim. Ama böyle aküleri geriye çekip almışlar. Bazen arkadaşlarımız, bir başka araçtan takviye yapmak için akü alabiliyorlar. Ama sonra aldıklarını haber veriyorlar" dedi.