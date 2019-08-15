Emekli öğretmen çift tarımda örnek

ANTALYA'DA, televizyonda gördükleri ejder meyvesini yetiştirmeye başlayan 60 yaşındaki emekli öğretmen çift, üretkenlikleriyle gençlere örnek oluyor. Ülkenin dört bir yanında görev yapan ve emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen 23 yıllık ilkokul öğretmeni Nermin ile eşi 26 yıllık resim öğretmeni Abdullah Karapınar, boş durmamak için arayış içindeyken televizyonda, adını ilk kez duydukları "ejder meyvesini" yetiştirmeye başladı.

ÖLENE KADAR ÜRETİM

Aksu ilçesinin Soğucak Mahallesi'nde 3 dönümlük sera kiralayarak üreticiliğe başlayan Karapınar çifti, ilk ürünlerini bu yıl alacaklarını söyledi. Nermin Karapınar, yıllarca genç fidanları (öğrencileri) özen ve sevgiyle yetiştirdiklerini, şimdi ise meyve fidanlarını yetiştireceklerini anlattı. Karapınar, "Emeklilik, elini eteğini toplayıp bir kenarda oturup, ölümü beklemek ya da kahvehane köşelerinde taş dizmek demek değil" dedi. Abdullah Karapınar ise ölene kadar hep bir şeyler üretmek istediklerini vurguladı.