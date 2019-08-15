Kalbi çantasında

Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi'nde geçen yıl Nisan ayında kalp yetmezliği nedeniyle 16 yaşındaki Furkan Özçelik'e Prof. Dr. Ömer Beyazid tarafından yapay kalp takıldı. Kalbini sırtında taşıyan liseli Furkan, çevresindeki insanların kalbini sırtında taşıdığını görünce inanmak istemediklerini söyledi. Furkan, yapay kalbi ile hiç sıkıntı çekmediğini söyledi. Antalya'nın Kepez ilçesi Güzeloluk Anadolu Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi Furkan Özçelik, öksürük şikayeti ile geçen yıl Mart ayında Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan bir dizi muayenenin ardından kalbinde sıkıntı olduğu tespit edilen Furkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Servisi'ne yatırılan Furkan Özçelik, kalp nakli sırasına alınıp tedavisine başlandı.

YAPAY KALP TAKILDI

Bu yıl Nisan ayında Prof. Dr. Öler Beyazid tarafından Furkan'a yapay kalp nakli yapıldı. Yapay kalple hayatına devam eden ve sağlıklı bir insan gibi hayatına devam eden Furkan, "Yüzme ve süratli koşma hariç her şeyi yapıyorum. Yapay kalbimle uçabilirim. Çevremdeki insanlar kalbimin sırtımda olduğunu görünce şaşırıyor" dedi.