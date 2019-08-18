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Bizim gençler finalde

sakinlerinin oluşturduğu Bocce takımı, 20 takımın katıldığı turnuvada grubunu lider olarak tamamladı ve Finalleri’ne katılmaya hak kazandı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019
Bizim gençler finalde
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 60 yaş üstü bocce turnuvasına katılan Alanya Huzurevi takımı grubunu birinci sırada tamamladı. Türkiye genelindeki huzurevlerinden 20 takımın katıldığı turnuvaya antrenör Okan Barcın'ın önderliğinde hazırlanan Alanya Huzurevi takımı, büyük bir başarı gösterdi. KAHVALTIDA BULUŞTULAR
Alanya'ya büyük bir başarı kazandıran bocce takımımız, Alaiye Resort Otel'de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. 60 yaş üstü bocce takımı güzel vakit geçirerek turnuvanın stresini attı. Antrenör Okan Barcın, "Türkiye Finalleri'nde başarılı olacağımıza İnanıyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bize büyük destek veren Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy'a teşekkür ediyoruz" dedi
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Bizim gençler finalde
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