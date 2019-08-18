Bizim gençler finalde

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ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 60 yaş üstü bocce turnuvasına katılan Alanya Huzurevi takımı grubunu birinci sırada tamamladı. Türkiye genelindeki huzurevlerinden 20 takımın katıldığı turnuvaya antrenörKAHVALTIDA BULUŞTULARAlanya'ya büyük bir başarı kazandıran bocce takımımız, Alaiye Resort Otel'de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. 60 yaş üstü bocce takımı güzel vakit geçirerek turnuvanın stresini attı. Antrenör Okan Barcın,dedi