Huzuru bozan yandı

ANTALYA'DA Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent disiplini bozan kişi veya işletmelerle mücadelesini sürdürüyor. Huzuru ve disiplini bozan esnafa hem para cezası hem de işyerini kapatma cezası verilmeye devem ediliyor. Özellikle elemanlarına çığırtkanlık yaptıran işletmeler kapatılıyor. Alanya'nın çeşitli noktalarında denetimlerini gerçekleştiren ekipler, 8 işletmeye 3, 1 işletmeye de 5'er gün geçici süreyle kapatıp mühürledi. Mühürlenen işyerlerine pankart asılarak afişe edildi.

İTİBAR VE GELİR KAYBI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmaların sezon boyunca sıklıkla devam edeceğini söyledi. Başkan Yücel, "Şehrimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin huzurunu bozmadan, ahilik kuralları çerçevesinde hareket eden esnaflarımızın sayısının artması en büyük arzumuz. Esnaflarımızla birlikte, Alanya'ya yakışır şekilde hareket etmek istiyoruz. Bu anlamda huzur bozan, rahatsızlık yaratan işletmelerle mücadele etmek de boynumuzun borcu. Ekiplerimiz huzuru bozanlara yaptırımlar devam edecek. İtibar ve gelir kaybına uğramamak isteyenler kendilerine çeki düzen vermeli" dedi.