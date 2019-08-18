İngiliz Anne Marie ikinci kez geliyor

ÜNLÜ İngiliz şarkıcı Anne Marie, Antalya'da 25 Ağustos'ta Regnum Live in Concert Serisi kapsamında ikinci kez sevenleriyle buluşacak. James Arthur, Jason Derulo ve yılın konseri Jennifer Lopez performansından sonra bu yılki Regnum Live in Concert Serisi'nin son sahne performansında Anne Marie yer alıyor.

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Eğlenceli şarkıları, sempatik tavırları ve doğallığıyla geçen yıl Regnum Carya sahnesinde dinleyen herkesi hayran bırakan İngiliz söz yazarı ve şarkıcı Anne Marie, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Live in Concert Serisi' kapsamında Antalya'da ikinci kez hayranlarıyla buluşacak. Geçen yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser veren Marrie, "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya'yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek, bu yıl da sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti.