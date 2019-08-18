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İnsanlık ölmedi

Giriş Tarihi: 18.8.2019
İnsanlık ölmedi
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde Gülnur Peker'in çay içip ayrıldığı pastanede unuttuğu cüzdan, çalışan Mustafa Kocaemir tarafından bulundu. . İçinde bir miktar para ve evrak olan cüzdanı alan Kocaemir, kasaya teslim etti. Sahibinin gelmemesi üzerine olay polise bildirdildi. Gelen ekipler cüzdanı teslim alarak polis merkezine götürdü. Gülnür Peker'i telefonla arayan polis, cüzdanının bulunduğunu, polis merkezinden teslim alabileceğini söyledi. İçinde bir miktar parayla kızının sağlık raporları bulunan cüzdanı teslim alan Peker, Kocaemir'e teşekkür etti. İşletme sahibi ise Kocaemir'i cep telefonuyla ödüllendirdi.
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