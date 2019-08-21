Şehir EXPO’ya sahip çıkmalı

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ANTALYA Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Türkiye'nin en büyük kapalı kongre merkezi, amfi tiyatro ve kır aktivite sahalarına sahip EXPO 2016 alanına sahip çıkma çağrısında bulundu. Alanı canlı, diri tutmak ve cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Özen, "Az masrafla büyük tasarruflar elde ederek büyük sonuçlar ortaya koyduk. 500 dönümlük yeşil alan kısmının yüzde 95'ini tamamen diri bir hale getirdik" dedi. Özen, "Sadece konserlere değil Antalya'da yapılacak tüm etkinliklere ev sahipliği yapmaya talibiz" diye konuştu. EXPO 2016 alanına girişlerin ve otoparkın ücretsiz olduğunun altını çizen Özen, "Alanda kültürel ve sosyal etkinlikler yaparak, bu şehre hizmet etmek ilk hedefimiz" dedi. Özen, alanın özelleştirilmesini istemediklerini, şehrin sahip çıkması halinde özelleştirmeyle ilgili politikanın değişeceğine inandığını sözlerine ekledi.