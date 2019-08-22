Öykü çocuklara umut oldu

Antalya'da? babasından nakledilen ilikle hayata tutunan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası kapsamında bağışlanan kök hücreler, çocuklara umut olmaya devam ediyor. İlik naklinin simgesi haline gelen kampanya Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra İngiltere, Almanya gibi dünyanın 10'dan fazla ülkesine kadar yayıldı. Geçen yıl kasım ayından bu yana 150 bini aşkın donöre ulaşıldı.

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Kampanya kapsamında bağışlanan kök hücreler, son bir ayda Eskişehir, İzmir, Denizli ve İngiltere'deki çocuklara uyumlu olduğu tespit edildi. Donörlerden alınan kök hücreler, çeşitli kentlerdeki hastalara nakledildi. Anne Eylem Şen Yazıcı, "Eskişehir, İzmir, Denizli ve İngiltere'den bu ay güzel haberler aldık. Bütün Öyküler için donör olun, umut olun çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarır" dedi. Hastanenin steril odasından çıkarak normal servise alınan Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, son testlerde kızına iliğin uyumunun yüzde 98 devam ettiğini, kızının enerjisinin her geçen gün yükseldiği söyledi