Siyasetin komik yüzü

ANTALYA'DA siyasi karikatürlerin yer aldığı sergi, Kepez ilçesindeki Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı. Sergide en eskisi 1976, en yenisi ise 1991 tarihli olan 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 34 karikatürü yer aldı.

DEMİREL'İN YEĞENİ DE KATILDI

Kepez Belediyesi ve Ispartalılar Derneği tarafından çok sayıda dergi ve gazetede yayımlanan karikatürlerden derlenen serginin açılışına Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Süleyman Demirel'in ağabeyi Şevket Demirel'in kızı Nihan Demirel Atasagun katıldı. Tütüncü, siyasi mizahın eskiden çok naif olduğunu ve özel hayatlara ilişkin rencide edici unsurlar olmadığına dikkat çekti.