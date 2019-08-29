Telgraf ile iletişimin ilk merkezi

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Antalya Kaş ilçesinde yer alan ve Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara'da bulunan Osmanlı Devleti'nin 1906 yılında Afrika'daki toprakları ile iletişim kurmak için kurduğu ilk telsiz telgraf istasyonu, 113 yıl sonra 31 Ağustos'ta düzenlenecek törenle halka tanıtılacak. Proje, Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın katılımı ile Gazeteciler Cemiyeti'nde toplantı ile anlatıldı.1988'den bu yana Patara'da çalışan Prof. Dr. Işık, yapıyı 2011'de yoğun bitki örtüsünün altında tespit ettiklerini anlattı. Işık, "Yaptığımız araştırmalarda ise yapının Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonu olduğu bilgisine ulaştık. Sultan 2'nci Abdülhamid'in önemli eserlerinden bir tanesi. Elimizde Kaşıkçı Elması değerinde bir tarihi miras var" dedi. Havva İşkan Işık, bu mirasın bu yıl yapılacak etkinliklerle uluslararası boyuta taşınacağını da bildirdi.DIREN Çakılcı ise Osmanlı arşivlerini araştırdıklarında o dönemde tutulan kayıtlardan istasyonun kuruluş süreçlerine ilişkin birçok belge ve veriye ulaştıklarını dile getirdi. Çakılcı, "İstasyon, 31 Ağustos 1906'da resmi olarak açılmış. 5 yıl faaliyet gösterdikten sonra 1911 Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanlar tarafından bombalanmış. Bombardımandan sonra istasyon kullanılmaz hale gelmiş. Yaklaşık 100 yıl boyunca da istasyon unutulmuş" dedi. Çakılcı, yaptıkları incelemede Trablusgarp ile idari, askeri, ekonomik devlet yazışmalarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.