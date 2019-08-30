Dünya çocukları 2020’de geliyor

BUGÜN NELER OLDU

DünyaDown Sendromlular Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, 'Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları' olarak adlandırılan organizasyonun, 31 Mart-7 Nisan 2020'de Antamya'da yapılacağını açıkladı. Oyunlara, 100 ülkeden bin 500 sporcu katılacak.Smedley, ilkini 2016 yılında İtalya'da düzenledikleri oyunların ikincisi için Türkiye'de Antalya'yı seçtiklerini ifade etti. Smedley, "Organizasyon için eğer tüm dünya buraya geliyorsa, bu Türkiye'nin ne kadar güçlü ve güvenilir bir ülke olduğunu gösterir" dedi.. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Antalya'daki oyunların, Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edildiğini vurguladı. Aydın, dünyanın gözünün 2020'de Antalya'ya çevrileceğini vurguladı.