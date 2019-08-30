Tarih&sanat buluşması

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Antalya'nın Kemer ilçesinde, Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek Phaselis Festivali 9 Eylül'de 2 bin yıllık tarihi Phaselis Antik Kenti'nin atmosferinde sanatseverlerle buluşacak. Festivalin tanıtım toplantısı Akra Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantıya KETAV ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz ve festival direktörleri katıldı.Festival, piyano virtüözü Gökhan Aybulus'un konseriyle Phaselis Antik Kent'inde başlayacak. Gustavo Battistessa ise festivalin ikinci gününde sanatseverlerle buluşacak, gecede tango dansçıları da eşlik edecek. Festival'in son gününde ise dünyaca ünlü müzisyenler arasında yer alan prodüktör, aranjör ve piyanist Emir Ersoy, 'RocKuba' adını verdiği yepyeni projesiyle sahnede olacak.Günlük 700- 800 kişinin gelmesi beklenen festival için Antalya merkez ve Kemer'den ücretsiz servis kaldırılacak. 9-14 Eylül tarihlerinde Phaselis Antik Tiyatro'sunda yapılacak festivale katılım ücretsiz olacak. Başkan Necati Topaloğlu, "Ne kadar fazla katılım sağlarsak ülkemizin tanıtılması için önemli yeri olur" dedi. TÜROFED Başkanı Ayık ise "Festivali gelecek senelerde evrensel hale getirip tüm sezona yaymaya çalışacağız. Çıtayı her yıl yukarı taşıyarak festivali devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.