ASAT asfalt yoldan eser bile bırakmadı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKonyaaltı ilçesi Aşağıkaraman 3110 Sokak, çalışma nedeniyle ASAT tarafından kilometrelerce kazıldı. Borular döşendikten sonra ise üzeri rastgele kapatıldı. ASAT'ın mahallelerini 45 gündür toz içinde bıraktığını belirten Durmuş Özmutlu olanlara tepki gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT yetkililerini günlerdir ulaşamadığını da belirten Özmutlu, "ASAT asfalt yolun üstüne toz ve çamurla kapladı. Bir daha da kaldırmadı. Toz nedeni ile tüm ağaçlarımdaki ürünler çürüdü. İncir ve üzümlerim çöpe gitti. Ayva ağacım hastalandı. Açıkçası ASAT'zede olduk" dedi.Durmuş Özmutlu toz nedeni ile günlerdir pencerelerini açamadıklarını da söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vurdumduymaz tavrı nedeni ile evlerinde ve mahallerinde duramaz hale geldiklerini de belirten Ömutlu, "ASAT bu tozu kaldırana dek çile çekeceğiz. Dünya kentinde toz içinde yaşıyoruz" diye konuştu.