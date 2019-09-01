97’nci yıl coşkusu

30 Ağustos Zafer'nin 97'nci yıl kutlamaları kapsamında Antalya'da coşku meydanlara taştı. Kepez Kent Meydanı ve Sokak Festivali'nin açılışı ile bayram nedeniyle düzenlenen konserde sanatçı Funda Arar konser verdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından Ordu Evi'nde düzenlenen resepsiyona kent protokolü katıldı.

ÖZEL DUVAR YAPILDI

Funda Arar, konserden önce alanda oluşturulan 'Kadına Şiddete Hayır' duvarına AK Parti Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte imza attı. Şarkıcı, şiddeti hiçbir şekilde onaylamadığını belirterek, "Hiçbir canlıya bence şiddet uygulanmamalı. Çocuklar, kadınlar, hayvanlar ve erkeklere... Kimseye. Ben kesinlikle şiddete karşıyım ve buna karşı durmamız gerekiyor. Maalesef kadın cinayetleri ülkemizde bir yara. Çok üzülüyoruz, çok yara aldık" dedi. Funda Arar hayranları 2 saat sanatçının sevilen şarkılarını dinledi.

TATİLCİLERE ÖZEL KUTLAMA

Türkiye'nin farklı yerlerinden tatil için Kumluca'nın Adrasan turizm bölgesine gelenlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Bir otelde düzenlenen kutlamada Türk bayraklarıyla süslenen bahçede, meşaleler yakıldı, marşlar söylenip pasta kesildi.



SİYAH PANKART AÇILDI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda ise Edip Akbayram konseri düzenlendi. Konser öncesinde kadına yönelik şiddet protesto edildi. Binlerce Antalyalının katıldığı konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'da katıldı. Konserde 'Kadına Şiddete Dur De' yazılı siyah bir pankart açıldı. Gece geç saatlere kadar süren konser nedeniyle alan tıka basa doldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek, sanatçı Edip Akbayram'a, Atatürk'ün Antalya'yı ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

ALANYA'DA FENER ALAYI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle fener alayı yapıldı. Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar fener alayıyla Atatürk Caddesi üzerinden belediye binasının arkasındaki konser alanına kadar yürüdü. Ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık renkli görüntüler oluşturdu. Fener alayına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydın, oda ve dernek başkanlarıyla vaçandaşlar. Kutlamalarda Çelik'in sahne aldığı konserde Alanyalılar zafer coşkusu yaşadı.