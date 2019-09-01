‘Balon balığı’ kabusu

TÜRKİYE genelinde bugün başlayan av sezonu Antalya'da 15 Eylül'de başlayacak. Kıyıda hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, Akdeniz'de yoğun şekilde görülen istilacı türlerden 'balon balığı'nın dişleriyle ağları parçaladığını, avlarını ve teknelerini yediğini söyledi. Antalya Balıkçı Barınağı'nda sezon için ağlarını onarıp teknelerin son bakımlarını yapan balıkçılar, sezon öncesi Kızıldeniz'den Akdeniz'e inen balon balığı endişelerinin artığını söyledi.

BALIKÇIYI TEHDİT EDİYOR

İlhan Kaptan 2 adlı teknenin 43 yıllık kaptanı İlhan Kaya, balık sezonu için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Teknenin bakımını bitirdiğini, ağların onarımının ise sürdüğünü kaydeden Kaya, Antalya Körfezi'nde istavrit, kuzu, kefal, sarıkanat ve benekli palamut balık türlerini avladıklarını, sezonun iyi geçmesini umduklarını söyledi. Balon balığının deniz yaşamını da tehdit ettiğini kaydeden Kaya, "Antalyalı balıkçıların önünde büyük bir sorun. 6-7 yıldır denizimiz balon balığı işgali altında. Önüne geçilemez bir hal aldı" dedi. Balon balığının ağları dişleriyle parçalayıp yediğini belirten Kaya, "Dişleri bir tenekeyi bile kesiyor. Yavru balıkları yiyen bir tür. Geçmişte 150- 200 sandık istavrit tutardık. Şimdi o günleri arıyoruz" diye konuştu.