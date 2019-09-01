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Haydar şoku

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Haydar şoku
ALANYASPOR'DA takımın kaptanı ve kalecisi Haydar Yılmaz, elinden sakatlandı. Bileğinde çatlak oluşan başarılı futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın dünkü antrenmanında sol el bileğinden sakatlanan kaptanımız Haydar Yılmaz'ın hastanede yapılan tetkikleri sonucunda, el bileğindeki karpal kemiklerinden bir tanesinde çatlak tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan futbolcumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilmiştir" denildi.
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Haydar şoku
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