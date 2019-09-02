Turizmde rekora devam

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN en çok turist ağırlayan üçüncü kenti olan Antalya'da 16 milyon turist hedefine yaklaşıldı. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan Antalya'ya, bu yıl 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16 artış yaşandı.Turistlerin ülkelere dağılımına göre ise Antalya'ya en fazla turist Rusya'dan geldi. Bu ülkeden 8 ayda toplam 3 milyon 865 bin 310 kişi gelirken, ikinci Almanya'dan 1 milyon 697 bin 824, üçüncü sırada yer alan Ukrayna'dan 596 bin 645 turist geldi. Bu üç ülkeyi 530 bin 444 turist ile İngiltere ve 400 bin 214 turist ile Polonya takip etti.Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, dış pazar hareketinin devam ettiğini, rezervasyonlara göre bu hareketin önümüzdeki aylarda da süreceğini söyledi. Geçen yılki gibi çift haneli büyümenin devam ettiğinin altını çizen Osman Ayık, yıl başında Antalya için ise 16 milyon turist hedeflediklerini, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.