Güneşe ‘baka’ kalmadık

BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Isparta, Burdur ve Antalya'da sürdürülebilir kalkınmada öncü olabilecek sektörlerden 'yenilenebilir enerji' alanında yatırımlara ivme kazandıran desteklerine bir yenisini daha ekledi. Burdur'un Tefenni ilçesinde BAKA'dan destek alan Tefenni Belediyesi'nin projesi ile ilçe pazaryerinin çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu. Projenin kurdelesi BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve çevre ilçe belediye başkanları tarafından kesildi.

450 TEMİZ ENERJİ PROJESİ

300 kW'lık santralde elektrik üretecek enerji ile belediyenin taş kırma, beton, asfalt, akaryakıt gibi tesislerinde kullanılıp Tefenni Belediyesi'nin enerji maliyetini yüzde 70 oranında azaltacak. Burdur'da son 1 ay içerisinde Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde 380 kW'lık ve çiftçilere yönelik de 110 kW'lık iki santral daha açılmıştı. Son 2 yılda yüzde 81'i tamamlanan toplam 5423 kW'lik güneş enerji santrali kapasitenin sağlandığına dikkat çeken Genel Sekreter Güler, "450 projeye destek verdik. 180 milyon TL'lik yatırım yapıldı" dedi.