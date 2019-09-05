Borç krizi sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kemer Belediyesi meclis toplantısında gündem yine önceki dönemden kalan borçlar oldu. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 5 ayda eski Başkan CHP'li Mustafa Gül döneminden kalan 20 milyon liralık borcu ödediklerini açıkladı. Kalan borç ise 43 milyonun üzerinde.Topaloğlu ayrıca bu süreçte 4 milyon 300 bin liralık yatırıma da imza attıklarını kaydetti. Mustafa Gül döneminde yılın ilk 5 ayında 3 milyon 723 bin liralık harcama yapıldığını belirten Topaloğlu, "Bizim dönemimizde ilk 5 ayda yapılan harcamalar 195 bin 500 liradır. Aradaki yapılan tasarruf, 3 milyon 535 bin lira. Bu tasarruf, özel kalemden yapılan temsil ağırlama masraflarıdır" dedi.