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Mis kokulu çalıştay

Eğirdir’de ‘Özünde Var’ sloganıyla 9 Eylül’de ‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı’ gerçekleştirilecek. Gül ve lavanta yetiştiricilerinin sorunları ele alınacak

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Mis kokulu çalıştay
Isparta Valiliği'nin öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM), ilgili kurum kuruluşların destekleriyle 'Parfüm Bitkileri Çalıştayı' gerçekleştirecek. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 'Özünde Güzel Koku Var' sloganıyla MAREM'de yapılacak 'Parfüm Bitkileri Çalıştayı'nda, parfüm bitkilerinin geleceği, yapılan iyileştirme çalışmaları ile sorunlar ve çözüm önerileri konularında beyin fırtınası yapılacak.

PAYDAŞLAR BULUŞACAK
Konu başlıkları gül ve lavantanın yanısıra papatya, biberiye, misk adaçayı, nane, ölmez otu gibi diğer parfüm bitkileri olacak çalıştayda dünya gülyağının yüzde 60'ını, lavanta, kekik, defne, adaçayı gibi çok sayıda parfüm bitkisinin üretildiği ülkemizdeki sektörün paydaşları bir araya gelecek.

REHBER HAZIRLANACAK
Üreticiler, sektör temsilcileri, devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları gibi ait tüm sektör paydaşlarının bir araya geleceği çalıştayda, tam anlamıyla potansiyeli değerlendirilemeyen parfüm sektörüne yön verecek bir rehber hazırlanması planlanıyor.
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Mis kokulu çalıştay
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