Mis kokulu çalıştay

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Isparta Valiliği'nin öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM), ilgili kurum kuruluşların destekleriyle 'Parfüm Bitkileri Çalıştayı' gerçekleştirecek. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 'Özünde Güzel Koku Var' sloganıyla MAREM'de yapılacak 'Parfüm Bitkileri Çalıştayı'nda, parfüm bitkilerinin geleceği, yapılan iyileştirme çalışmaları ile sorunlar ve çözüm önerileri konularında beyin fırtınası yapılacak.Konu başlıkları gül ve lavantanın yanısıra papatya, biberiye, misk adaçayı, nane, ölmez otu gibi diğer parfüm bitkileri olacak çalıştayda dünya gülyağının yüzde 60'ını, lavanta, kekik, defne, adaçayı gibi çok sayıda parfüm bitkisinin üretildiği ülkemizdeki sektörün paydaşları bir araya gelecek.Üreticiler, sektör temsilcileri, devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları gibi ait tüm sektör paydaşlarının bir araya geleceği çalıştayda, tam anlamıyla potansiyeli değerlendirilemeyen parfüm sektörüne yön verecek bir rehber hazırlanması planlanıyor.