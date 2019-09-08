Ağabey için can feda

Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya Köyü'nde yaşayan Kadriye –Mehmet Kemal Öztürk çiftinin 3'üncü kez lösemiye yakalanan 13 yaşındaki oğulları Niyazi Öztürk'e 6 yaşındaki ikiz kardeşleri Elif-Zeynep umut oldu. Kök hücreleri yüzde yüz uyumu çıkan ikiz kardeşler ağabeylerinin sağlığına kavuşmak için gönüllü verici oldu. Nakil önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

10 YIL ÖNCE BAŞLADI

3 yaşından beri hastalıkla savaşan Niyazi Öztürk için zorlu süreç 2009'da başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji servisinde tedavi gören Niyazi, hastalığı 2 yılda yenmeyi başardı. Hastalığı yenen Niyazi Öztürk, Bucak'a dönerek yaşıtları gibi parklarda oynamaya başladı. Öztürk ailesi kötü günlerin geride kaldığını düşünürken Niyazi'nin hastalığı 4 yıl sonra 2013'de yeniden nüksetti. Aile hemen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne koştu. Doktorlar Niyazi'nin iyileşmesi için yeniden seferber oldu. Öztürk ailesi oğullarının iyileşememe durumuna karşı kök hücre yapılması için yeniden çocuk yapmaya karar verdi. Kadriye Öztürk bir bebek beklerken şu an 6 yaşında olan ikiz kızları Elif ve Zeynep'e 2013 yılı başında hamile kaldı. Bir yandan Niyazi'nin başında kalıp ona moral verirken ikiz kızlarını dünyaya getirdi. Ancak Niyazi bağışa gerek duymadan Azrail'e ikinci kez çelme taktı. Tedavi ile iyileşti. Doğan ikiz kardeşlerden ilik nakli yapılmasına gerek kalmadı.

ÜÇÜNCÜ KEZ NÜKSETTİ

İki kez lösemiyi yenen Niyazi Öztürk, hayata dört elle sarıldı. Eğitim hayatında da başarılı bir öğrenci olan Niyazi, Kızılkaya Ortaokul 3'üncü sınıfa giderken üçüncü kez lösemiye yakalandı. Aile hemen iki kez hastalığı yendiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Niyazi'ye yatış verildi. Şiddetli ateş ile uğraşan Niyazi'ye doktorlar tek şansın ilik nakli olduğunu söyledi. Yüzde yüz uyumlu olan ikiz kardeşleri Elif ve Zeynep ağabeylerine gönüllü verici olmak için sıraya girdi. İkiz kardeşlerinin bu çabası karşısında Niyazi'nin ve annesinin gözleri doldu.



DUYGULANDIRAN MESAJ

DOKTORLAR yüzde yüz uyumlu olan Elif ve Zeynep'in vücut direncine göre hangisinden ağabey Niyazi'ye kök hücre yapılmasına karar verecek. Hastanede odasında saz çalarak moral bulan Niyazi ise, "İki kardeşlerimin kök hücresi tam uyumlu. İkisi de 'Ağabey sana ben can vereceğim' diyor. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. Doktorlar nakilin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi.