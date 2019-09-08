Eylülde 2 milyon turist gelecek

TURİZMCİLER, eylül ayından umutlu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizmdeki çift haneli büyümenin, eylül ayında da devam edeceğini söyledi. Eylül ayı verilerinin iyi göründüğüne işaret eden Başkan Ayık, "Eylül ayında 2 milyon turistin üzerinde beklentimiz var" dedi. Geçen yıl Antalya'nın 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştığını, hatırlatan Ayık, bu yıl Antalya'nın rekoru kırarak 16 milyon hedefini yakalayacağını söyledi.

EKİME SARKTI

Manavgat Kızılağaç Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği (KITUYAD) Başkanı Osman Ergin de "Antalya'ya yönelik talep artarak sürüyor. Eylül ayı rezervasyonlarımız iyi durumda. Eylül ve ekim aylarında geçen yıla göre yüzde 20 artış hedefliyoruz" dedi. Alanya Turizm Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu ise pek çok otelin eylül için yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirterek, "Özelikle Belek, Side ve Alanya otellerinin çoğunluğunda ciddi rezervasyon var. Hatta eylül ayındaki doluluk ekim ayına sarkmış durumda. Ekim ayının da iyi geçeceği görülüyor" dedi.