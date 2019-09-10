Cimnastikte varız

BUGÜN NELER OLDU

Cimnastik Federasyonu tarafından Antalya Spor Salonu'nda, Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası düzenlendi.Türkiye, 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvayı ilk sırada tamamladı. Yarışmada Bulgaristan ikinci, İsviçre ise üçüncü oldu.Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, trampolinin olimpiyatlarda yer aldığını, göreve geldikten sonra da bu branşa yatırım yapmaya başladıklarını söyledi. Önce alt yapıyı hazırladıklarını ve yetişen sporcuların büyükler kategorisine çıktığını dile getiren Çelen,ifadelerini kullandı.