Cimnastikte varız

Türkiye
Cimnastik Federasyonu tarafından Antalya Spor Salonu'nda, Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası düzenlendi. Turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan ve İsviçre'den 65 sporcu iki gün boyunca mücadele etti.
Türkiye, 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvayı ilk sırada tamamladı. Yarışmada Bulgaristan ikinci, İsviçre ise üçüncü oldu.
TRAMPOLİN'E YATIRIM VAR
TÜRKIYE
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, trampolinin olimpiyatlarda yer aldığını, göreve geldikten sonra da bu branşa yatırım yapmaya başladıklarını söyledi. Önce alt yapıyı hazırladıklarını ve yetişen sporcuların büyükler kategorisine çıktığını dile getiren Çelen, "Yurt dışındaki turnuvalara gitmeye başladık. Gördük ki dünyada trampolin branşında turnuva sayısı çok az. Hem çocuklarımızı uluslararası alanda yarıştırabilme hem de ülkemizin güzelliğini gösterme adına böyle bir organizasyonu düzenledik"
ifadelerini kullandı.