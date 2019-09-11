Başkanın evine silahlı saldırıya 3 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş açanlar yakalandı. Jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişiyle tehdit' suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D., H.Y. ve H.H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay 6 Eylül gecesi meydana gelmişti. Seyir halindeki otomobilden Aputkan'ın evine, pompalı tüfekle 11 el ateş açılırken, evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerine 72 saçma isabet etmişti.