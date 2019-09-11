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Başkanın evine silahlı saldırıya 3 tutuklama

Başkanı AK Partili ’ın evine pompalı tüfekle ateş açan Ş.D., H.Y. ve H.H.Y. tutuklandı

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Başkanın evine silahlı saldırıya 3 tutuklama
ANTALYA'NIN Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş açanlar yakalandı. Jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişiyle tehdit' suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı.

72 SAÇMA İSABET ETMİŞTİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D., H.Y. ve H.H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay 6 Eylül gecesi meydana gelmişti. Seyir halindeki otomobilden Aputkan'ın evine, pompalı tüfekle 11 el ateş açılırken, evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerine 72 saçma isabet etmişti.
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Başkanın evine silahlı saldırıya 3 tutuklama
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