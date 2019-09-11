Tarih&sanat Phaselis’te buluştu

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Phaselis Festivali', 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'ndeki konserle başladı. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından düzenlenen festivalin açılışına Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, KETAV ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile TÜROFED Başkanı Osman Ayık'ın da aralarında olduğu turizmciler katıldı.Festival, Phaselis Antik Kenti'nde hazırlanan kokteylle başladı. Phaselis'in ünlü su kemerleri önünde yan flüt ve gitarla konuklar karşılanırken, kadın misafirlere karanfil verildi. Kokteylin ardından Borusan Quartet ve Gökhan Aybuluş Grubu sahneye çıktı. Grup, 1.5 saat süren konserde davetlileri Arjantin'den Türkiye'ye müzikal yolculuğa çıkardı.