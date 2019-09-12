Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > İstisnai atamaya sert tepki

İstisnai atamaya sert tepki

’li milletvekili ve PM üyesi Gamze Taşcıer’in eşinin Belediyesi’nde özel kalem müdürlüğüne istisnai kadrodan atanmasının yankıları sürüyor

Giriş Tarihi: 12.9.2019
İstisnai atamaya sert tepki
AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, son günlerde gündemi meşgul eden 'Burdur Belediyesi'ndeki tartışmalı atama' konusuyla ilgili açıklamada bulundu. Okan, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz tarafından CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer'in özel kalem müdürlüğüne istisnai kadrodan atanmasına tepki gösterdi. Hüseyin Okan, "Özel kalem müdürlüğü kadrosu için şehrimizde yaşayan donanımlı birçok Burdur'un evladını hiçe saymıştır. Bu skandal gizli saklı bir siyaset anlayışının belgesidir" dedi.

İLK VUKUATI DA DEĞİL
Okan, Encegiz'in milletvekili hesapları yaptığını iddia etti. Ercengiz'in göreve gelir gelmez 2014'te de kuzeni Ali Burak Polat'ı özel kalem müdürlüğüne istisnai kadrodan memur yaptığını hatırlatan Okan, "Şimdi de kendi siyasi çıkarları uğruna vekil kocalarını özel kalem müdürü olarak talep ederek skandallara yenisini ekledi" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstisnai atamaya sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN