İstisnai atamaya sert tepki

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, son günlerde gündemi meşgul eden 'Burdur Belediyesi'ndeki tartışmalı atama' konusuyla ilgili açıklamada bulundu. Okan, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz tarafından CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer'in özel kalem müdürlüğüne istisnai kadrodan atanmasına tepki gösterdi. Hüseyin Okan, "Özel kalem müdürlüğü kadrosu için şehrimizde yaşayan donanımlı birçok Burdur'un evladını hiçe saymıştır. Bu skandal gizli saklı bir siyaset anlayışının belgesidir" dedi.Okan, Encegiz'in milletvekili hesapları yaptığını iddia etti. Ercengiz'in göreve gelir gelmez 2014'te de kuzeni Ali Burak Polat'ı özel kalem müdürlüğüne istisnai kadrodan memur yaptığını hatırlatan Okan, "Şimdi de kendi siyasi çıkarları uğruna vekil kocalarını özel kalem müdürü olarak talep ederek skandallara yenisini ekledi" ifadelerini kullandı.