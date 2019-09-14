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Hayalı için halterci oldu

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Hayalı için halterci oldu

BEŞİKTAŞ başta olmak üzere bazı takımların yaş gruplarında futbol oynayan Seher Nur Polat (16), Antalya'ya yerleştikten sonra halter sporuna başladı. Seher, bir yıldır antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapıyor. Okulundan arda kalan zamanlarda haftanın 5 gün antrenman yapan Seher, Türkiye şampiyonu olmak istiyor.

OCAK AYINDA YAPILACAK
Şampiyonalarda madalya kazanarak ailesinin gururlandırmak istediğini söyleyen Seher, "Antalya'da da kadın halter takımı olduğunu öğrendim. Ocak ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacağım. İlk defa podyuma çıkacağım şampiyonada madal- ya kazanmak istiyorum. Hedefim Türkiye şampiyonluğunu. Hayalim olimpiyata katılmak" dedi.

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Hayalı için halterci oldu
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