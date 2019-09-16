Bugün günlerden Troya

BUGÜN NELER OLDU

DEVLET Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 26'ncısı gerçekleşen Uluslararası Aspendos Opera ve Balesi Festivali kapsamında bugün 5 bin yıllık Troya efsanesi hayat bulacak. Carmen operasıyla başlayan Kuğu Gölü balesiyle devam eden festivalde Troya epik operası, ilk kez Antalyalı sanatseverle buluşacak. EXPO 2016 alanında sahnelenecek olan eser, muhteşem görsel tasarım şöleni ve 300'ü aşkın sanatçı ve teknik ekipten oluşan güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor.DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, ünlü tenor Murat Karahan'ın sanat sahneye konulacak eserin sürprizlerinden biri de ünlü balet Tan Sağtürk olacak. Sağtürk 12 yıl aradan sonra Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde seyirci ile buluşacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un Homeros'u canlandırdığı eserde, Sağtürk ise 'Hektor'u canlandırıyor. Eserde başrol kostümleri modacı Atıl Kutoğlu tasarladı.