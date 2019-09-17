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’dan iki isme ‘Onur Ödülü’

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Altın Portakal’dan iki isme ‘Onur Ödülü’
BU yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu. 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki ödülleri, Türk sinemasının iki usta oyuncusu olan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e verilecek.

ÖĞLE SOHBETLERİ
Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, "Festival tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olan Selma Güneri'ye ve Yeşilçam'ın en etkileyici jönlerinden biri olmanın yanı sıra, yarattığı performanslarıyla çok iyi bir karakter oyuncusuna dönüşen Ahmet Mekin'e bu yılın Onur Ödülleri'ni vermekten gurur duyuyoruz" dedi. Ödüllerini 26 Ekim'de festivalin 'Açılış Töreni'nde alacak olan Selma Güneri ve Ahmet Mekin ayrıca festival kapsamında gerçekleşecek söyleşi programı 'Öğle Sohbetleri'ne katılarak Antalyalı sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.
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Altın Portakal’dan iki isme ‘Onur Ödülü’
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