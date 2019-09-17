Terbiyesizler!

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası ilk turunda Muratpaşa Belediyespor'un Yunanistan takımı PAOK ile rövanş maçında skandal olaylar yaşandı. Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'la Selanik'te 13 Eylül'de oynadığı maçta 32-25 yenildi. Paşa'nın Melekleri, dün yine Selanik'te oynanan maçta Yunanistan temsilcisiyle 24-24 berabere kalınca elendi.İlk maç öncesi tekniktoplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarıtahrik etmeme adına salona iki ülke bayrağınınasılmaması kararı aldı. Maç başlamasaatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticilerisalonda sadece Yunanistan bayrağının asılıolduğunu fark etti.Yunan takımı temsilcileride maçın oynanacağı salona Türk bayrağınınasılmasına izin vermedi.Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti.TÜKÜRÜKMuratpaşa Belediyespor Hentbol ŞubeSorumlusu Özcan Yılmaz, "Çirkin tezahüratmar,sporculara el hareketi, kanat oyuncumuzatükürme.. Gözlemciyi uyardık ama müdahaleetmedi. Spor adına utanç günüydü" dedi.Yönetici Özcan Yılmaz, "Madem bayrak asılmayacak dendi niye asıldı' diye yetkililerle konuştuk. Önceden asıldığı için Yunan bayrağının indirilmesinin taraftarı tahrik edeceği belirtildi. İtirazlarımızdan dolayı maç 5 dakika geç başladı. Sahaya çıkmama durumunda ceza alacaktık. İlgili yerlere şikayetlerimizi ilettik" dedi