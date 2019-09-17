Terbiyesizler!

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası ilk turunda Muratpaşa Belediyespor'un Yunanistan takımı PAOK ile rövanş maçında skandal olaylar yaşandı. Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'la Selanik'te 13 Eylül'de oynadığı maçta 32-25 yenildi. Paşa'nın Melekleri, dün yine Selanik'te oynanan maçta Yunanistan temsilcisiyle 24-24 berabere kalınca elendi.
TÜRK BAYRAĞI ASILMADI
Maçta yaşanan bayrak krizi, sahadaki mücadelenin önüne geçti.
İlk maç öncesi teknik
toplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarı
tahrik etmeme adına salona iki ülke bayrağının
asılmaması kararı aldı. Maç başlama
saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri
salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı
olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı.
Yunan takımı temsilcileri
de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının
asılmasına izin vermedi.
BAYRAK YOKSA FORMAMIZ VAR
Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Paşa'nın Melekleri maça, üzerinde ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.
TÜKÜRÜK
VE YAĞLI MADDELER
Gergin ortamda geçen maçta PAOK taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı sporcularına tükürüp, sporcuların kayıp düşmesi için sahaya kaygan madde fırlattı.
Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube
Sorumlusu Özcan Yılmaz, "Çirkin tezahüratmar,
sporculara el hareketi, kanat oyuncumuza
tükürme.. Gözlemciyi uyardık ama müdahale
etmedi. Spor adına utanç günüydü" dedi.
BAYRAK KRİZİ...
Yönetici Özcan Yılmaz, "Madem bayrak asılmayacak dendi niye asıldı' diye yetkililerle konuştuk. Önceden asıldığı için Yunan bayrağının indirilmesinin taraftarı tahrik edeceği belirtildi. İtirazlarımızdan dolayı maç 5 dakika geç başladı. Sahaya çıkmama durumunda ceza alacaktık. İlgili yerlere şikayetlerimizi ilettik" dedi