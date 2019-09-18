Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Trol ağına insan kafatası takıldı

Trol ağına insan kafatası takıldı

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Trol ağına insan kafatası takıldı
AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından her ay yapılan dip trol örneklemesi çalışması sırasında trol ağlarına takılan insan kafatası, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi. Trol ağı, Aksu Çayı çıkışında atıldı. Ağları teknenin güvertesine çektiklerinde kafatasını fark ettiklerini belirten Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.

ŞAŞKINLIK
Her ay düzenli olarak Antalya Körfezi'nde dip trol örneklemesi yaptıklarını anlatan Deval, "Ağın içinde uzun yıllardır denizde var olduğunu tahmin ettiğimiz insan kafatasıyla karşılaştık. Hem çok şaşırdık, hem de çok üzüldük" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trol ağına insan kafatası takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN