Trol ağına insan kafatası takıldı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından her ay yapılan dip trol örneklemesi çalışması sırasında trol ağlarına takılan insan kafatası, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi. Trol ağı, Aksu Çayı çıkışında atıldı. Ağları teknenin güvertesine çektiklerinde kafatasını fark ettiklerini belirten Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.Her ay düzenli olarak Antalya Körfezi'nde dip trol örneklemesi yaptıklarını anlatan Deval, "Ağın içinde uzun yıllardır denizde var olduğunu tahmin ettiğimiz insan kafatasıyla karşılaştık. Hem çok şaşırdık, hem de çok üzüldük" diye konuştu.