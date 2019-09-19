Turizmde yeni trendler

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TÜRK turizminde 'her şey dahil' sistemini başlatan turizmci Dr. Cem Kınay, yeni trendleri anlattı. Antalya Genç İşadamları Derneği (ANTGİ- AD) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Kınay, özellikle 50 yaş grubunun sağlık için çok para harcadığına dikkat çekti. Cem Kınay, turizmde de bu pazarın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Her şey dahil paketinin Türk turizmine çok şey kattığını anlatan Kınay, yeni trendleri de takip etmek gerektiğinin altını çizdi. Kınay, "Doğa, doğallık, lezzet, tarih, coğrafya, tasarım, dijitalleşme turizmdeki önemli trendler" dedi. Yerelleşmenin öneminin de altını çizen Cem Kınay, "Avrupalı, Antalya'ya Avrupa'yı görmek için gelmiyor, doğayı, kültürü, lezzetleri, coğrafyayı yerel olanı görmek için geliyor" açıklamasında bulundu.