Hayalet köy ziyaretçi bekliyor

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bulunan 'hayalet köy' olarak bilenen terk edilmiş Kayaköy'ün eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Rumlar döneminden kalan terk edilmiş Kayaköy, havadan görüntülendi. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen köy, 2 Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte koruma altına alınmış durumda ziyaretçilerini bekliyor.Bölgeyi ziyaret için yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi geliyor. Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edildi. Bölgeye yerleşen Türklerin de bir dönem sonra köyü terk etmesinden ve 1957 depremi ile köy kimsesizliğe büründü. Kayaköy'de yaklaşık 500 hane bulunuyor.